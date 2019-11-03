Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты. Беседу американского лидера с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он [Зеленский], вероятно, приедет [в Белый дом]", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом. Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

"Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро", - добавил президент, не уточнив сроки визита Зеленского.

"Он [Зеленский] - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит", - заключил глава государства.

В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов заявил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с Трампом.

Главы двух государств 25 сентября встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить американскую столицу, однако не указал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: "Они назовут вам дату".

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