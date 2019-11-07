Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу практически единогласно поддержал предложенный Россией в соавторстве с 9 странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

В поддержку проекта высказались 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Пять стран - Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия - воздержались, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является одним из приоритетов работы РФ на 74-й сессии ГА ООН. В нем предлагается "серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

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