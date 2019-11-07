В Киеве неизвестный мотоциклист бросил гранату в машину, погиб водитель, ещё двое получили травмы. В столице Украины провели спецоперацию, сообщает УНИАН.

- Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "мерседес", - сообщили в Национальной полиции Украины, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Водитель "мерседеса" погиб, ещё двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, взрывной волной зацепило проезжавшую мимо "Ладу".

По информации телеграм-канала "Украина сейчас", "мерседес" принадлежит директору одной из фармацевтических компаний Игорю Сало. Жертвой взрыва стал его охранник.

В Киеве объявлен план по розыску и задержанию мотоциклиста. На месте происшествия работают Нацполиция, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники.

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