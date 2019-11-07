Задержанная в июне 2018 году первая жена бывшего главаря "Исламского государства" аль-Багдади сообщила полезную информацию, в результате чего турецкие силовики смогли произвести серию арестов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Неназванный турецкий чиновник сообщил агентству, что жена аль-Багдади называла себя Рабия Махмуд (Rabia Mahmoud), но ее настоящее имя - Асма Фаузи Мухаммед аль-Кубайси. Как сообщается, силовики задержали женщину - "первую жену" и 10 других родственников террориста 2 июня 2018 года в турецкой провинции Хатай недалеко от сирийской границы. В их числе была и дочь аль-Багдади. Их родство было подтверждено с использованием образца ДНК главаря террористов, который предоставили иракские власти.

"Мы узнали настоящую личность жены довольно быстро. В тот момент она добровольно предоставила много информации об аль-Багдади и о внутренней работе ИГИЛ*", - сообщил агентству источник.

"Мы смогли подтвердить многое из того, что уже знали. Также мы получили новую информацию, которая позволила повсюду произвести серию арестов", - добавил он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали "двузначное число" родственников главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. До этого он заявил о задержании жены аль-Багдади, а глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на связанный с исламистами сайт Amaq, что "ИГ" подтвердила ликвидацию своего главаря.

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