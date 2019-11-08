В прошлый понедельник, 4 ноября, Матиас Зельцер, посетивший Кубок Андреса Газзотта по конному поло, организованному в клубе Tortugas, расположенном в Буэнос-Айресе, получил очень близкую встречу с копытным участником соревнования.

Молодой человек, помогающий отцу во время соревнования, имел неосторожность подойти сзади к лошади и прикоснуться к ней. Реакция скакуна последовала незамедлительно и пара задних копыт послала в глубокий нокаут неосмотрительного любителя конных состязаний, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Впрочем, спустя несколько минут, благодаря стараниям владельца лошади и медработников, молодой человек пришёл в чувства.

По информации местных СМИ, неосторожный болельщик, не считая синяка под глазом, не получил серьёзных травм и был выписан из больницы на следующий день.

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