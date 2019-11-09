Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала среди стоящих перед Евросоюзом вызовов подъем популизма, торговые войны, а также раскритиковала Россию и Китай.

"Европа, бог тому свидетель, стоит перед серьезными вызовами. Вы их все знаете - Brexit, подъем популистов, торговая война между США и Китаем оказывает нагрузку на наши предприятия и экономическое развитие в Европе, уязвимость наших соседних регионов", - заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она напомнила слова технического главы ЕК Жан-Клод Юнкера, что к концу столетия европейцы будут составлять лишь 5% мирового населения и ни одна страна ЕС не будет представлять одного процента населения мира.

"Но я более чем убеждена, что из этих предположительных, а в некоторых случаях, да, иногда реальных слабостей ЕС может вырасти новая сила", - добавила фон дер Ляйен.

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