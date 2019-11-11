https://news.day.az/world/1174609.html Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку
Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 ноября посетит Баку и примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира, сообщила в понедельник пресс-служба предстоятеля, передает РИА Новости.
"Четырнадцатого ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. В рамках визита предстоятель Русской православной церкви также совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц города Баку", - сообщили в пресс-службе.
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