Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию.

"Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (в понедельник по времени США - ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений", - говорится в заявлении.

Процедура намечена на утро вторника. Его жена Розалин находится вместе с ним. Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın