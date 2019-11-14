https://news.day.az/world/1175476.html США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров, и она это делает, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки", - сказал он на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.
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