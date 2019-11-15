Организация Объединенных Наций (ООН) констатирует продолжение вооруженных столкновений в ряде приграничных с Турцией районах Сирии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Я продолжаю внимательно следить за развитием событий на северо-востоке Сирии, - сказал он. - После достигнутых 17 и 22 октября соглашений уровень насилия снизился. Однако столкновения продолжаются в приграничных зонах, в особенности в Рас-эль-Айне и Телль-Абъяде".

"Управление Верховного комиссара по правам человека получило сообщения о том, что с момента эскалации 49 мирных граждан погибли из-за авиаударов, наземных ударов, снайперского огня, а также расправ со стороны вооруженных группировок", - добавил Лоукок.