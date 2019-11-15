Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее обращение они направили министру обороны Египта.

Сообщается, что Помпео и Эспер призвали его отменить сделку по покупке этих российских военных самолетов.

В послании отмечается, что данная cделка усложнит предоставление военной помощи Египту со стороны США.

Как известно, американская сторона уже предоставила Египту миллионы долларов и продала стране истребители F-16 и прочую военную технику.