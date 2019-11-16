Трамп рассказал, как процесс импичмента влияет на него
Президент США Дональд Трамп дал понять, что процесс импичмента наносит вред ему лично, назвав импичмент "проблемой", которую "моя семья очень тяжело переносит". "У меня есть одна проблема. И моя семья очень тяжело это переносит", - сказал Трамп во время предвыборного митинга в Луизиане, добавив, что "для меня импичмент - грязное слово", передает Day.Az со ссылкой на ИноСМИ.
"Все это очень несправедливо, очень тяжело для моей семьи. Я, это вся моя жизнь, это безумие, - сказал он. - Какой стала моя жизнь? Вы думаете, мне весело, не так ли? Но моя семья очень тяжело это переносит. Очень, очень тяжело".
Трамп не стал вдаваться в подробности касательно того, как именно импичмент сказывается на его семье.
Вечером в четверг, 14 ноября, президент покинул Вашингтон - и оставил попытки показать, что он выше скандала с импичментом, - резко раскритиковав демократов за организацию публичных слушаний, начавшихся на этой неделе, а также карьерных дипломатов, которые уже успели дать показания в рамках этих слушаний.
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