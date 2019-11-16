Президент США Дональд Трамп дал понять, что процесс импичмента наносит вред ему лично, назвав импичмент "проблемой", которую "моя семья очень тяжело переносит". "У меня есть одна проблема. И моя семья очень тяжело это переносит", - сказал Трамп во время предвыборного митинга в Луизиане, добавив, что "для меня импичмент - грязное слово", передает Day.Az со ссылкой на ИноСМИ.

"Все это очень несправедливо, очень тяжело для моей семьи. Я, это вся моя жизнь, это безумие, - сказал он. - Какой стала моя жизнь? Вы думаете, мне весело, не так ли? Но моя семья очень тяжело это переносит. Очень, очень тяжело".

Трамп не стал вдаваться в подробности касательно того, как именно импичмент сказывается на его семье.

Вечером в четверг, 14 ноября, президент покинул Вашингтон - и оставил попытки показать, что он выше скандала с импичментом, - резко раскритиковав демократов за организацию публичных слушаний, начавшихся на этой неделе, а также карьерных дипломатов, которые уже успели дать показания в рамках этих слушаний.