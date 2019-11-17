Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что около 19.00 участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.

"Пламя падало даже на дорогу под мостом, создавая угрозу безопасности всем, кто находился в округе. Участники массовых беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских, чтобы помешать операции по разгону", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.