Несколько демонстраций состоялись в понедельник в столице Республики Корея в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в стране. Как сообщает телеканал YTN, акции прошли около здания Института оборонных исследований, где в понедельник состоится очередной раунд переговоров на эту тему между представителями двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призвали правительство республики заморозить платежи и начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны 28-тысячного воинского контингента США. Выступающие также подчеркивали, что Вашингтон пытается использовать свое присутствие в Южной Корее для сдерживания Китая и России, при этом стремясь возложить все расходы на Сеул.

Вечером активисты планируют провести митинг со свечами возле резиденции американского посла в Сеуле Гарри Харриса.

В этом году расходы Сеула на содержание контингента США были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). 7 ноября телеканал YTN со ссылкой на главу парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хёна сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы на содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.