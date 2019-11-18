Глава Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал процесс долларизации экономики его страны. Свободное обращение валюты США в Венесуэле играет роль "предохранительного клапана", который может помочь стране в преодолении экономического кризиса, заявил Мадуро в телеинтервью в воскресенье, 17 ноября, передает DW.

"Я не вижу ничего плохого ... в процессе, который называют "долларизацией", - отметил Мадуро, ранее запрещавший использование доллара США. При этом он добавил, что боливар по-прежнему остается официальной валютой Венесуэлы.

Либерализация валютного рынка

За текущий год суверенный боливар потерял в цене более 90 процентов. В мае Центральный банк в Каракасе разрешил коммерческим банкам страны свободную покупку и продажу иностранной валюты, с 2003 года находившейся под жестким контролем государства. Фактический запрет на операции с иностранной валютой привел к возникновению значительного черного рынка, на котором доллар стоил в десятки раз выше официального курса.

В Венесуэле уже многие годы идет борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией. В январе председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. С тех пор его признали более 50 государств, в том числе США и Германия.