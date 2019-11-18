Саудовская Аравия снизила добычу нефти на 6,7% в сентябре - до 9,129 млн баррелей в день, при этом королевство поднялось на второе место по добыче в мире, а мировое лидерство в этом сохранилось у США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Согласно данным организации, США в сентябре нарастили добычу на 0,6%, до 12,45 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Данные по добыче нефти в России JODI не приводит.



Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября, в результате чего королевство сократило добычу вдвое. К концу сентября потерянные объемы добычи были полностью восстановлены, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 млн баррелей в день до конца ноября.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в сентябре в месячном выражении уменьшился на 0,2%, до 6,669 млн баррелей в день, из США - поднялся на 0,4%, до 3,108 млн баррелей в день.



Переработка на НПЗ США уменьшилась в сентябре на 0,8% к предыдущему месяцу, до 16,492 млн баррелей в день. В Саудовской Аравии нефтепереработка поднялась на 0,4%, до 2,584 млн баррелей в день.



Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК - Ирака - уменьшился на 0,6% по сравнению с показателем августа, до 4,62 млн баррелей в день. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 2,6%, до 3,972 млн баррелей в день.



У Нигерии экспорт нефти в сентябре вырос на 6,6%, до 2,181 млн баррелей в день, а добыча - на 1,96%, до 2,079 млн баррелей в день.

