Ограничение доступа к интернету в Иране будет в ближайшие дни постепенно снято в тех провинциях, где нет угрозы его использования для подстрекательств к протестным акциям. Об этом, как передает ТАСС, во вторник заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"В некоторых провинциях, где появляется уверенность, что интернет не будет использован в злонамеренных целях, постепенно произойдет отмена [блокировки]", - цитирует его агентство ISNA. Представитель правительства не уточнил, когда именно и в каких регионах страны произойдет отказ от ограничения доступа к интернету.

По его словам, "естественно, что в этих условиях ряд организаций испытывает сложности в работе". "Мы стремимся решить эту проблему", - подчеркнул Рабии.