В ночь на 20 ноября окрестности сирийского Дамаска были атакованы. По данным государственного телевидения Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

Агентство Sana, а также работающие в Дамаске журналисты публикуют видео, на котором видна работа сил противовоздушной обороны.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступало.

По данным РИА "Новости", первые взрывы прогремели около 01:30 по местному времени, всего жители Дамаска услышали не менее 20 взрывов.

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