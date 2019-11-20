Распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.

При этом в качестве примера эффективных преобразований российский президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".

"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", - добавил Путин.