https://news.day.az/world/1177743.html Взрывы прогремели на складе фейерверков на Сицилии, есть погибшие - ВИДЕО
Взрывы прогремели на складе фейерверков на Сицилии, есть погибшие - ВИДЕО
Четыре человека погибли в результате взрывов на складе фейерверков и пиротехники в провинции Мессина итальянского острова Сицилия, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает газета La Repubblica, еще один человек пропал без вести. По предварительным данным, в числе погибших оказалась хозяйка предприятия. Еще два человека были доставлены в больницу.
По предварительной версии, причиной ЧП стал несчастный случай. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента.
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