Четыре человека погибли в результате взрывов на складе фейерверков и пиротехники в провинции Мессина итальянского острова Сицилия, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает газета La Repubblica, еще один человек пропал без вести. По предварительным данным, в числе погибших оказалась хозяйка предприятия. Еще два человека были доставлены в больницу.

По предварительной версии, причиной ЧП стал несчастный случай. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента.

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