На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В районе операции "Источник мира" атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами", - отметил он.

Ситуация на востоке Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов.

Через несколько дней по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования. Кроме того, стороны договорились о создании контролируемой зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия и США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.