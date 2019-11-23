Правительство Германии приняло новый пакет мер по защите климата. Стоимость программы оценивается в 54 млрд евро на ближайшие четыре года (до конца 2023). Day.Az со ссылкой на Вести представляет материал журнала "Газпром" о том, каким образом немцы планируют реализовать "зеленые" амбиции.



Документ стал итогом длительного поиска компромисса между участниками правящей коалиции - ХДС/ХСС и СДПГ и, по мысли властей, должен обеспечить выполнение Берлином обязательств по снижению выбросов СО2 к 2030 году, успокоить улицу и в то же время не подорвать экономической конкурентоспособности немецкой экономики. Тем не менее Партия зеленых, которая на волне протестов надеется существенно упрочить свои позиции и в региональных парламентах на предстоящих в 2021 году федеральных выборах, уже обвинила коалицию в "капитуляции и провале". А "зеленые" активисты, похоже, намерены продолжать протестные выступления.

Кабинетная работа

Так называемый климатический кабинет, который разработал новую климатическую программу Германии, был создан в рамках коалиционного соглашения, достигнутого весной прошлой года после многомесячного процесса переговоров (выборы в бундестаг состоялись в сентябре 2017 года). В его состав входят канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц (СДПГ), министр экономики Петер Альтмайер (ХДС), министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС), министр по охране окружающей среды Свенья Шульце (ХДС), министр сельского хозяйства Юлия Клекнер (ХДС) и министр транспорта Андреас Шойер (ХСС).



Одним из первых решений коалиции по климату стал план по прекращению угольной генерации в ФРГ к 2038 году. Уголь обеспечивает 30-40% производства электроэнергии в стране - в 3-5 раз больше, чем природный газ. Для компенсации негативных эффектов от выхода из угля власти решили потратить 40 млрд евро в течение 20 лет, или по 2 млрд евро в год. Для сравнения: оптовую стоимость всей электроэнергии Германии в 2018 году можно оценить в 22 млрд евро.



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И вот теперь новые траты. Одобренная правительством бумага - "Ключевые моменты для Программы защиты климата 2030" - оценивается в 54 млрд евро, правда, как было отмечено, ее реализация не приведет к дополнительным заимствованиям федерального бюджета. То есть основные расходы будут нести отдельные отрасли и потребители.

Углеродный налог: вводить нельзя повременить

Главный спор, как свидетельствовали утечки в СМИ по ходу переговоров, развернулся вокруг формы введения платы за выбросы СО2. Одни предлагали ввести углеродный налог, более консервативные круги настаивали на создании национальной системы торговли квотами на выбросы углекислого газа.



В итоге по этому вопросу был достигнут компромисс в виде введения с 2021 года обязательной платы на СО2 для транспортной отрасли и на сектор отопления зданий. Сначала стоимость тонны выбросов составит 10 евро, через год она удвоится, а затем будет увеличиваться на 5 евро ежегодно до 2025 года. Продавцы бензина и дизеля будут покупать сертификаты у государства и транслировать их в цену нефтепродуктов для конечных потребителей. Наценка на заправке будет составлять до 12 евроцентов за литр бензина или дизеля.



С 2026 года планируется либо запустить национальную систему аукционов квотами на эмиссии транспортного и отопительного хозяйств, либо расширить уже функционирующую европейскую платформу (там сейчас покупаются и продаются квоты выбросов для промышленности и энергетики). Впрочем, цену на аукционах предполагается ограничить рамками - 35-60 евро за тонну.



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Но при этом, в отличие от углеродного налога, который просто поступает в бюджет, сборы от продажи сертификатов в полном объеме будут реинвестироваться в строительство инфраструктуры для электрокаров и финансирование субсидий на приобретение автомобилей на электричестве. В частности, до 2030 года планируется построить 1 млн зарядных станций по всей стране. До 2025-2030 года сохраняются соответствующие налоговые льготы для владельцев электромобилей. Также сохраняется премия для покупателей электрических машин (в том числе гибридных и водородных), а для автомобилей стоимостью менее 40 тыс. евро она будет повышена. С другой стороны, автопроизводители сумели отбиться от установления квот на производство электромобилей, что обсуждалось в ходе дискуссий. В финальную версию документа этот элемент плановой экономики не вошел.



Правительство Германии решило выделить государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn по 1 млрд евро в год до 2030 года на улучшение качества и скорости сообщения, а также снизить почти в три раза с (19% до 7%) НДС на ж/д билеты. В то время как авиаперевозки в Германии из-за карбонового сбора, очевидно, будут дорожать. Кроме того, с 2026 года запланирован запрет на использование котлов отопления, работающих на нефтепродуктах.

Возобновляемые амбиции

Действующая редакция закона о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) предусматривает, что к 2025 году доля возобновляемых источников в электрогенерации должна составить 40-45%, к 2035 году - 55-60%, а к 2050 году - минимум 80%. По итогам 2018 года она достигла 40%. Но новая программа планирует пересмотреть законодательство и довести долю ВИЭ в электроэнергетике до 65% уже к 2030 году. Впрочем, этот ориентир был оговорен еще в климатической части коалиционного соглашения, поэтому не является сюрпризом. При этом установленная генерирующая мощность угольных электростанций должна быть снижена до 17 ГВт к 2030 году и полностью ликвидирована не позднее 2038 года.



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Нестабильность новых возобновляемых (солнца и ветра), доля которых несколько ниже (31% в 2018 году), создает всё большую проблему для безопасности энергоснабжения экономики и частных потребителей. И она будет нарастать по мере движения в сторону амбициозных целей. Поэтому критически важным направлением становятся технологии хранения энергии. Пакет предполагает выделение государственного финансирования для создания крупномасштабных производств аккумуляторных элементов на территории Германии в размере примерно 1 млрд евро. К тому же системы накопления энергии получат статус конечных потребителей, что призвано облегчить их внедрение, и освободятся от дополнительной фискальной нагрузки.

Между Сциллой и Харибдой

После публикации пакета коалиционное правительство и лично канцлер оказались под перекрестным огнем критики. Еще накануне официального заявления СМИ со ссылкой на источники сообщали, что дополнительная сумма, которая пойдет на борьбу с климатическими изменениями, составит 40 млрд евро. Но по ходу последнего заседания кабинета, затянувшегося с четверга на пятницу далеко за полночь, "собачка" успела подрасти на треть, до 54 млрд. Это было сделано, чтобы снизить масштаб давления со стороны "зеленого" лобби, которое в последнее время грозит перерасти в формат французских "желтых жилетов". Получилось символично. Презентация пакета была перенесена с четверга на пятницу, день недели, который стал символом экологического протестного движения именно в Германии ("Пятницы для будущего"), хотя изначально был введен в оборот в Швеции, где стали раскручивать историю Греты Тунберг. Школьница с особенностями по пятницам вместо посещения школы стала сидеть в пикете перед шведским парламентом с экологическими лозунгами, что было подхвачено мировыми СМИ и социальными сетями и дошло до выступления подростка в ООН в рамках климатического саммита.



"Эта смесь уныния, отсрочки и неудачи не является приемлемым результатом", - заявил после публикации пакета Кристоф Хайнрих из Всемирного фонда дикой природы (WWF for Nature). А движение "Пятницы для будущего" пообещало продолжить ожесточенную борьбу. "На 40-й неделе нашей акции "Климатический удар" мы собрали на улицах Германии 1,4 млн человек. И сегодня наше правительство объявило разрушительный новый климатический план, который полностью игнорирует цель сокращения потепления до 1,5 градуса Цельсия. Мы не остановимся, пока вы не станете воспринимать этот кризис всерьез", - говорится в официальном сообщении движения. И вот уже правительство вынуждено оправдываться и обещать дальнейшее ужесточение политики. Министр экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов ФРГ Свенья Шульце заявила об "открытости" изменениям согласованного правительством "климатического пакета". Если во время обсуждения в бундесрате будут предложены улучшения, Шульце пообещала "непредвзято выслушать их". А значит, немецкой экономике придется еще туже затянуть пояс.

