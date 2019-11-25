Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции на Западном берегу реки Иордан задержала 15 палестинцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Их обвиняют в причастности к террористической деятельности.

"В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности, пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

"Они обвиняются в беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - цитирует ТАСС, отмечая, что все задержанные были переедены для проведения допросов сотрудникам израильской контрразведки.