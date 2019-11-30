Подразделения сирийской армии отразили в пятницу нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" на свои позиции на востоке провинции Идлиб. Противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск в районе Иджаз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сирийские военнослужащие и бойцы Сил национальной обороны (СНО) сумели отбить атаки бандформирований и не позволили им прорвать линию фронта. По информации агентства, войска нанесли потери террористам, уничтожив два танка и несколько внедорожников.

Командование ВС республики перебросило на этой неделе воинские подкрепления и бронетехнику в юго-восточные районы Идлиба. По сведениям новостного портала Al Masdar, войска готовят сейчас наступательную операцию с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом вооруженных группировок.

25 ноября правительственные силы после ожесточенных боестолкновений вернули под контроль три поселка Умм-эль-Халяхиль, Дахр-эз-Зарзур и Эс-Сир на юго-востоке Идлиба.

27 ноября сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по 17 позициям противника на линии фронта между Эль-Каркуром и Кфар-Сиджной в долине Сахль-эль-Габ. Операция была проведена в ответ на непрекращающиеся нарушения вооруженными группировками перемирия, которое действует в зоне деэскалации на северо-западе Сирии с 30 августа.