По меньшей мере три человека погибли, четыре пострадали в результате обрушения стены церкви в городе Маллави в египетской провинции эль-Минья, сообщает местная газета Al-Youm 7, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению издания, спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек, один из погибших - четырехлетний ребенок. Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Губернатор провинции поручил выяснить причины обрушения стены.