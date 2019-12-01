https://news.day.az/world/1181133.html Матч чемпионата Франции по футболу "Монако"-ПСЖ перенесли из-за ливней
Матч чемпионата Франции по футболу "Монако"-ПСЖ перенесли из-за ливней
Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "Монако" должен был принять ПСЖ, перенесен из-за проливных дождей. Об этом сообщает пресс-служба "Монако", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Встреча должна была состояться в воскресенье на домашнем стадионе "Монако".
"По решению властей Монако матч, запланированный на воскресенье, отменяется и будет перенесен на более поздний срок. Это решение принято в связи с дождями и наводнениями. Комиссия лиги установит дату проведения матча", - говорится в сообщении.
ПСЖ идет на первом месте в турнирной таблице, набрав после 14 туров 33 очка, "Монако" занимает 14-ю строчку, в активе клуба 18 очков.
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