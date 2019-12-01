https://news.day.az/world/1181136.html Названа причина ДТП с пассажирским автобусом в России
Названа причина ДТП с пассажирским автобусом в России
У пассажирского автобуса, который сорвался с моста в реку в Забайкальском крае, лопнуло колесо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД.
"Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения", - сказали в ведомстве.
Как известно, в результате аварии погибли 15 человек. Кроме того, из-за ДТП 18 человек получили повреждения.
Всего в автобусе, включая водителя, было 44 человека.
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