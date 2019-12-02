Девять человек погибли в результате давки, возникшей на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает Reuters.

Еще семеро получили ранения.

Всего на мероприятии было около 5 тысяч гостей.

Как сообщается, двое преступников убегали от полиции и попытались затеряться в толпе. В ответ полицейские применили резиновые пули, что спровоцировало панику и давку.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить, действовали ли сотрудники полиции корректно.