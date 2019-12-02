https://news.day.az/world/1181168.html Девять человек погибли в давке на вечеринке в Сан-Паулу
Девять человек погибли в давке на вечеринке в Сан-Паулу
Девять человек погибли в результате давки, возникшей на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает Reuters.
Еще семеро получили ранения.
Всего на мероприятии было около 5 тысяч гостей.
Как сообщается, двое преступников убегали от полиции и попытались затеряться в толпе. В ответ полицейские применили резиновые пули, что спровоцировало панику и давку.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить, действовали ли сотрудники полиции корректно.
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