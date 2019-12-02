Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности. Такое мнение в преддверии саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, высказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, передает ТАСС.

"Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35" (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin - прим. ТАСС), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения", - подчеркнула министр.

При этом она заметила, что Европа должна создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи". "НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, - пояснила Парли. - Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга".

Напомнив слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", она отметила, что французский лидер стремится побудить членов Североатлантического альянса к необходимой дискуссии. "Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, - указала министр. - Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса". "Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне", - подчеркнула она.

Одновременно Парли указала, что нельзя обеспечивать безопасность Европы без диалога с Россией. "Без диалога не будет безопасности", - заключила она.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.