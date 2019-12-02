Япония договорилась о приобретении в военных целях 99% острова Магэсима у частной компании Taston Airport за 16 млрд иен ($146 млн), передает Day.Az со ссылкой на Вести.



О достижении договоренности на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга. По его словам, размещение "оборонных сооружений" и проведение учений США на острове "очень важно для оборонных способностей Японии".



Суга также заявил о том, что японское правительство считает сумму в 16 млрд иен ($146 млн) "приемлемой", при этом он добавил, что процесс покупки острова пока не завершен.

Необитаемый остров Магэсима площадью 8,2 кв. км находится в 30 км от Кюсю, третьего по величине островов Японии. 1% необитаемого острова принадлежит властям г. Нисиноомоте, расположенном на острове Танэгасима, находящемся в 12 км от Магэсимы.

Власти Японии ранее уже пытались выкупить остров за намного меньшую сумму в 4,5 млрд иен. Однако сделка с токийской девелоперской компанией Taston Airport не состоялась, после того как новый глава компании отказался продавать остров по данной цене, потребовав учесть инвестиции Taston Airport в данный остров.



Приобретаемый остров планируется использовать для военных учений США в качестве наземного аэродрома для отработки авианосных посадок американских самолетов. Ряд экспертов отметил, что Япония также может разместить на острове военную базу в качестве дополнительной военной инфраструктуры для противостояния с Китаем, в том числе из-за продолжающегося спора вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), японскую принадлежность которого оспаривают в КНР.