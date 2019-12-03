В прибрежных водах американского города Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, девятилетний серфер снял на камеру GoPro нападение на него небольшой акулы. Записью поделилась газета New York Post.

В субботу, 30 ноября, Чендлер Мур (Chandler Moore) занимался серфингом и упал с доски на волне. Позже Чендлер и его отец Шон (Shaun) посмотрели видео с размещенной на доске камеры и поняли, что ребенка сбила с ног акула. "Удивительно, мы даже не знали, что его атаковал хищник, пока мы не включили запись, - рассказывает 40-летний мужчина. - Мы еще полчаса после этого находились в океане, ни о чем не подозревая".

Чендлер, который занимается серфингом с четырех лет, не испугался, узнав, почему упал с доски. "Его это совсем не смутило. Он у нас смельчак", - отметил Шон. Отец с сыном часто приезжают из их родного города Орландо в Нью-Смирна-Бич, чтобы покататься на волнах. По данным National Geographic, этот пляж имеет репутацию "самого кишащего акулами места в мире". В августе только за сутки от нападения акул пострадали три человека.

"Там такие славные волны, что парочка акул вовсе не пугает серферов", - объяснил Шон. Он также предположил, что на его сына напала черноперая акула, поскольку они часто встречаются в том районе.

Средний размер черноперых акул не превышает 1,5 метра. Обычно они остерегаются людей и не представляют для них угрозы, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.

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