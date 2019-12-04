https://news.day.az/world/1181964.html В Афганистане атакован автомобиль медицинских волонтеров, есть погибшие
В Афганистане атакован автомобиль медицинских волонтеров, есть погибшие
В Джелалабаде (Афганистан) обстрелян автомобиль неправительственной организации Peace Japan Medical Services. Машина попала в засаду в афганской провинции Нангархар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранение во время вооруженного нападения получил глава организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамуро. Пять человек погибли.
Это трое охранников, водитель и коллега Накамуро по организации. Тэцу Накамуро доставлен в госпиталь. Он давно занимается благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане.
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