В Турции запретили продажу смартфонов модели XIAOMI - MI 5S, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что запрет на продажу XIAOMI - MI 5S был наложен Государственным органом по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) по причине того, что данные смартфоны являются небезопасными.

В целом, в Турции был наложен запрет на продажу следующих смартфонов: KAAN- N1, BAOFENG- UV-5R, BAOFENG- BF-888S, XIAOMI - MI 5S (2015711-A7), CONCORD - C5, SFE - S780, BB MOBILE - B1280, QUATRO - Q11, YANTON - T-328PMR, RITERA - M-446, MARS - MARS PRO-446.