В Челябинске маршрутка вылетела на автобусную остановку, где находились люди.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Российской, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент аварии.

В настоящий момент выясняются подробности.

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