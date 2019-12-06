https://news.day.az/world/1182835.html Маршрутка вылетела на остановку с людьми в России - ВИДЕО
Маршрутка вылетела на остановку с людьми в России - ВИДЕО
В Челябинске маршрутка вылетела на автобусную остановку, где находились люди.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Российской, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Сети появилось видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент аварии.
В настоящий момент выясняются подробности.
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