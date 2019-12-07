Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны. Об этом президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору сообщил генеральный директор предприятия Октавио Ромеро Оропеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы - прим. ТАСС)", - цитирует Оропесу на своем сайте газета EL UNIVERSAL. Pemex назвала это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.