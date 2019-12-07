В Сочи завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они длились 5,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры начали встречу в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" в 15:25. После вступительного слова мероприятие продолжили в закрытом для прессы режиме. На переговорах присутствовали премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии. Так, с российской стороны в Сочи прибыли первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич и ряд других политиков.

Позже Путин пригласил участников переговоров на торжественный обед в честь 20-летия создания Союзного государства.

Отмечается, что стороны должны были обсудить дорожные карты союзной интеграции, также предметом переговоров могли стать межгосударственные инвестпроекты и газ.