Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.

Крестной матерью корабля стала Кэролайн Кеннеди - дочь президента США Джона Кеннеди, сообщили в пресс-службе компании, выполняющей строительство корабля.

Его водоизмещение достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость - более 30 узлов (около 55 километров в час). В состав палубной авиагруппы входит более 75 самолетов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.

"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". Первый авианосец (под одноименным названием "Джеральд Форд"), который хотели ввести в строй не позднее этого года, встанет на вооружение не раньше 2022 года - возникли проблемы c электромагнитными катапультами.