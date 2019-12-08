Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выборы 12 декабря в стране станут судьбоносным моментом. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонсон пояснил, что это будет выбор между движением вперед с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из Евросоюза, и "проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов".

В четверг, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.