https://news.day.az/world/1183419.html Борис Джонсон назвал предстоящие выборы в Британии решающим моментом в истории страны
Борис Джонсон назвал предстоящие выборы в Британии решающим моментом в истории страны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выборы 12 декабря в стране станут судьбоносным моментом. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джонсон пояснил, что это будет выбор между движением вперед с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из Евросоюза, и "проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов".
В четверг, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре