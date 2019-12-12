Президентские выборы, призванные положить конец затяжному и крайне острому общественно-политическому кризису, пройдут в четверг в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР). По их итогам станет известно имя преемника экс-президента Абдельазиза Бутефлики, правившего страной 20 лет и ушедшего в отставку в апреле 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным специально созданного Независимого национального избирательного органа (ННИО), который осуществляет общее руководство и контроль за проведением выборов, свыше 24,4 млн алжирских граждан имеют право отдать свой голос за одного из кандидатов. Для обеспечения электорального процесса на всей территории республики открыты более 61 тыс. избирательных участков.

С 7 декабря уже работают участки в дипломатических и консульских учреждениях АНДР за рубежом, где могут принять участие в волеизъявлении свыше 914 тыс. алжирцев. Как отметили в ННИО, большинство внесенных в списки избирателей проживает на территории Франции. Позднее, 9 декабря, стартовало голосование в отдаленных районах на юге Алжира, где работают мобильные избирательные участки.

Изначально президентские выборы в Алжире были запланированы на 4 июля, однако Конституционный совет объявил о невозможности их проведения по причине отсутствия кандидатов, которые бы подали регистрационные документы в соответствии с действующим законодательством. Функции главы государства продолжает исполнять временный президент Абделькадер Бенсалех.