Представители избирательных участков на западе Лондона сообщили РИА Новости о необычно высокой явке избирателей, передает Day.Az.

В Великобритании в четверг проходят всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

"У нас по состоянию на 11 утра (15.00 по Баку) уже пришло столько людей, сколько обычно приходят к 15 (19.00). А по состоянию на 14.00 - уже столько, сколько обычно ближе к концу дня. Сейчас немного поменьше народу стало, но все равно больше, чем обычно", - сказал представитель УИК в районе Хаммерсмит.

"У нас весь день очередь, народ постоянно идет, сейчас меньше, но к концу дня, после работы, видимо, снова будет много", - рассказали РИА Новости на участке в Южном Кенсингтоне.



В отличие от России, явка избирателей в течение дня не объявляется, цифры становятся известны уже после закрытия участков.

"Все мои знакомые пошли сегодня голосовать, все-таки это важное время. Но многим не нравится ни (премьер Британии Борис) Джонсон, ни (лидер лейбористов Джереми) Корбин. С либдемами вообще неясно, в чем их программа, кроме того, что Brexit хотят отменить. Поэтому некоторые голосуют за "зеленых" и другие партии такого типа", - рассказал один из избирателей, пришедших проголосовать на участке в церкви St Philip's в Кенсингтоне, и являющийся прихожанином храма.

"На службах в последнее время мы молились за политиков и за страну. Надеюсь, наши молитвы помогут", - добавил он, улыбаясь.

Участки закроются в 22.00 (02.00 пятницы по бакинскому времени), предварительные результаты станут известны к утру.

