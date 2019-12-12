Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе перед открытием торгов четверга. S&P500 остается в районе рекордных уровней в ожидании решения ситуации с пошлинами США против китайских товаров, которые могут вступить в силу 15 декабря, если не будут отменены, или отсрочены. ФРС вчера ожидаемо не стала снижать ставки, рынок нейтрально отреагировал на итоги заседания.



ФРС и ЕЦБ



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ФРС вчера оставила ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5%-1,75%, как и ожидалось. ФРС дала сигнал о том, что стоимость заимствований пока останется неизменной, при этом ожидается, что умеренный экономический рост и низкий уровень безработицы продолжатся до президентских выборов в следующем году. Ожиданий снижения ставки сейчас нет.



ЕЦБ сегодня также оставил свою политику без изменений. В этом плане паритет между действиями регуляторов сохранился. Тем не менее, евро отреагировал ростом против доллара из района 1,11 к 1,114.



Торговая сделка



До важной даты - 15 декабря, когда новые пошлины на китайские товары могут вступить в силу остается очень мало времени, а первая фаза торговой сделки между США и Китаем до сих по не подписана. Рынок, судя по текущим уровням, верит в то, что повышения пошлин не будет. Если стороны не договорятся волна продаж на рынке акций будет существенной. Как ожидается позже в четверг президент Дональд Трамп, встретится со своими торговыми советниками по этому вопросу.



Макростатистика



Несколько неожиданной оказалась сегодня статистика по первичным обращениям за получением пособий по безработице. Число обращений выросло до 252 тыс. с 203 тыс. Аналитики ожидали лишь 213 тыс. Это максимальный уровень с 2017 г. Однако этот эффект может быть техническим в связи с праздниками, Днем благодарения.



Слабыми оказались и данные по ценам производителей. Базовый PPI в ноябре неожиданно просел на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,2%.



Brexit



Еще одна набившая оскомину тема, выход Великобритании из ЕС также подходит к своему важному рубежу. Сегодня проходит голосование на парламентских выборах. Дальнейшее затягивание процесса в случае отсутствия четкого консенсуса в парламенте, будет негативно восприниматься инвесторами.



Премаркет



На премаркете дорожают на 3% акции General Electric после того как аналитики UBS повысили свою целевую цену по акциям компании до $14. Также растут в цене акции AIG (+4%), Delta Air Lines (+2%). Дешевеют lululemon athletica inc. (-3%), Autodesk (-2%), 3M Co. (-1%).

