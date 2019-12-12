США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД.

Об этом сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг", передает Day.Az.

В августе Пентагон испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.

Запуск провели с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что используют результаты испытаний для дальнейшей разработки ракет.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

