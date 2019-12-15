Ребенок погиб при землетрясении магнитудой 6,6, зафиксированном в воскресенье у филиппинского острова Минданао, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Reuters. По его данным, шестилетняя девочка погибла при обрушении стены.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао (население более 1,2 млн человек). Очаг залегал на глубине около 80 км.