Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 927 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 398 человек (женщин - 120, детей - 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 529 человек (женщин - 159, детей - 270)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Земрин (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск).

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов (ВОП).