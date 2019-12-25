Специальная группа Токийской прокуратуры арестовала в среду видного депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукасу Акимото, которого подозревают в получении взятки от китайского игорного бизнеса. Об этом сообщило национальное общественное телевидение. Депутаты в Японии имеют иммунитет только во время работы парламента, который сейчас находится на каникулах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цукаса Акимото неоднократно занимал посты парламентского заместителя ряда министров, был ответственным за вопрос о внедрении в Японии казино, которые до недавнего времени были в стране запрещены. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляет активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По данным прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере по меньшей мере десятков тысяч долларов. Следствие подозревает, что эти деньги были переданы депутату в виде взятки.

Сам Акимото в среду в многочисленных интервью категорически отрицал все подозрения. Это первый арест действующего депутата парламента с 2010 года.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Постепенно его предполагается дополнять документами, уточняющими порядок работы таких заведений. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность.

Пока в Японии идет обсуждение вопроса о том, где будут размещаться казино, которые предполагается использовать для привлечения туристов в провинциальные города. Первые игорные зоны предполагается создать к 2023 году.