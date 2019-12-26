27 декабря начнутся международные морские учения с участием боевых кораблей Ирана, России и КНР, которые продлятся четыре дня и затронут Оманский залив и северную часть акватории Индийского океана. Об этом сказал пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абу аль-Фадль Шукарджи, передает Day.Az со ссылкой на NEWSru.co.il.

"Цели учений - повышение нашей обороноспособности в регионе, обмен опытом с военными моряками других государств и отработка методов борьбы с морским терроризмом и пиратством", - отметил иранский генерал.

Шукарджи подчеркнул важность района, где пройдут учения, для международной торговли, добавив, что одна из главных задач иранских ВМС - обеспечение стабильности, безопасности и мира. Он также заявил, что многие государства не уделяют должного внимания северо-западной части акватории Индийского океана.