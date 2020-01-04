Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, Анкара выразила соболезнования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили развитие ситуации в регионе и мире после гибели генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Турции выразил соболезнования правительству и народу Ирана", - говорится в сообщении иранского МИД.

