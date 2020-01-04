У иракских вооруженных сил есть достаточно собственных ресурсов и возможностей для обеспечения охраны территории страны и борьбы с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьезных последствий. Об этом заявил РИА Новости директор по информации министерства обороны Ирака Яхья Расуль, передает Day.Az.

Ранее коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) заявила, что из соображений безопасности сократила масштабы своих операций в Ираке.

"Влияние решения международной коалиции ограничить операции не будет тяжелым для иракских вооруженных сил... Военные возможности Ирака сейчас очень серьезные, они развиваются, мы можем преследовать остатки террористических банд", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что иракские военные находятся "на местах" и готовы защищать территорию страны и ее границы.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

