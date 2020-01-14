https://news.day.az/world/1193846.html Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона

Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона

В мире, 14 января 2020 12:54 115

Правительство Великобритании не предвидит дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана, вызванного убийством США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймана.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы сейчас предвидим какую-то дальнейшую эскалацию напряженности".

Джонсон считает, что замена иранской ядерной сделки на новую на условиях Трампа будет отличным выходом из ситуации.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Усиление альянса на Ближнем Востоке обсуждается на политическом уровне - НАТО 13:01, В мире 49
Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона 12:54, В мире 118
В Азербайджане незаконно уволенные сотрудники восстановлены на прежней работе 12:50, Общество 171
В Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным - ВИДЕО 12:46, В мире 183
Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна 12:44, В мире 200
Серьезная уязвимость в TikTok - Предупреждение пользователей 12:37, Технологии 211
Азербайджан увеличил экспорт газа в 2019 году 12:32, Экономика 248
В Баку проводятся подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 12:30, Общество 289
Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут отдельную структуру 12:25, В мире 311
Kontakt Home haqqında yalan məlumatlar yayan bəzi saytlar barədə Mətbuat Şurasına və hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ünvanladı (R) 12:22, Azərbaycanca 324
Армянские националисты, избивая, насильно выгоняли из домов азербайджанцев – свидетель событий 1988 года 12:19, Политика 352
Bolkartlılar alış-veriş etdi, Bank of Baku uşaqları sevindirdi (R) 12:15, Azərbaycanca 346
Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана - заявление Лаврова 12:12, В мире 397
Автобус с людьми провалился под землю в Китае - ВИДЕО 12:09, В мире 437
Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете 12:06, В мире 522
Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил 2-километровый столб пепла 11:56, В мире 417
Дональд Трамп впервые посетит Индию 11:44, В мире 537
В Театре оперы и балета покажут оперу «Кармен» 11:35, Культура 524
Газета армян России "Еркрамас" в роли пятой колонны Запада 11:31, Политика 612
Успешные реформы Президента Ильхама Алиева в разы увеличат благосостояние граждан страны 11:23, Политика 580
У нового Samsung Galaxy S20 будет больше памяти, чем у ПК 11:15, Технологии 674
Премьер Албании: TAP - один из стратегических проектов в Европе 11:09, Экономика 647
США представили Лондону техническое досье на Huawei 11:06, В мире 699
Китай установил новый рекорд импорта нефти 11:01, В мире 711
Windows 7 признали опасной 10:55, Технологии 761
Армянская провокация против всемирно известного азербайджанского певца - Манташьян против Юсифа Эйвазова - ФОТО 10:51, Политика 1 358
Пожар в жилом доме в Турции, есть погибшие - ФОТО 10:45, В мире 789
Nissan опроверг слухи о разработке плана по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi 10:39, В мире 738
КНДР призвала граждан готовиться к "смертельной битве" 10:30, В мире 937
Обнародовано содержание Пакета обязательного медстрахования в Азербайджане 10:19, Общество 1 253
В Петербурге с рельсов сошли пять цистерн с топливом 10:14, В мире 836
На Каспии произошло землетрясение 10:10, Общество 908
Prezident İlham Əliyevdən nazirə irad: “Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan leksiya oxumağa” - VİDEO 10:10, Azərbaycanca 1 284
В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня 10:02, В мире 921
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:56, Политика 906
Золото в Азербайджане подешевело 09:49, Экономика 1 041
Трамп планирует направить миллиарды долларов на ограждение на границе с Мексикой 09:44, В мире 969
В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру 09:40, Общество 1 118
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием 09:34, Политика 6 145
Китай закупит американские товары на $200 млрд 09:31, В мире 1 062
Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию 09:25, В мире 1 082
Ливан восстановил право голоса в ООН 09:19, В мире 1 064
США призывают другие страны не допускать Huawei к созданию сетей 5G 09:13, В мире 1 135
Роботы оставят финансистов без денег 09:06, Экономика 1 243
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе 09:00, В мире 1 155
PlayStation 5 получит больше игр, чем Xbox 08:49, Технологии 1 179
Киев рассматривает вопрос о созыве Совбеза ООН в связи с крушением Boeing 08:36, В мире 1 234
Инфляция в Венесуэле превысила 7000% 08:24, В мире 1 301
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером 08:11, Спорт 1 535
Молодой азербайджанец стал YouTube-блогером в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО 08:00, Общество 1 793
Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани 07:43, В мире 1 476
Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 07:31, Технологии 1 470
США назвали условия снятия санкций с Ирана 07:19, В мире 1 661
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов 07:07, В мире 1 600
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке 06:01, В мире 1 867
В Токио произошло сильное землетрясение 04:29, В мире 2 384
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны 03:08, Политика 2 466
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск 03:05, В мире 2 785
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным 03:00, Политика 2 456
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе 02:50, Политика 12 880
Цена акции компании Tesla впервые превысила $500 02:01, Технологии 2 730
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 3 039
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 3 106
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 4 473
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 3 806
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 3 597
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 4 051
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 3 854
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 3 691
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 3 589
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 3 416
Один из сенаторов отказался от борьбы за пост президента США 13 января 22:35, В мире 3 477
Елизавета II поддержала решение принца Гарри 13 января 22:20, В мире 3 910
Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО 13 января 22:13, Туризм 4 161
Из самолета Finnair выпал один из членов экипажа 13 января 22:01, В мире 3 872
Совбез ООН принял решение по Йемену 13 января 21:47, В мире 3 680
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка 13 января 21:33, Общество 4 324
Кабмин изменил правила приема в магистратуру 13 января 21:17, Общество 4 523
В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей - очевидец событий специально для Day.Az 13 января 21:00, Политика 4 682
Сергей Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве 13 января 20:51, В мире 3 938
Пять стран обсудят ход расследования авиакатастрофы под Тегераном - Названа дата 13 января 20:46, В мире 3 889
Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами 13 января 20:34, Технологии 4 012
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 13 января 20:20, В мире 3 989
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 13 января 20:07, В мире 4 065
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 13 января 19:54, В мире 4 072
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 13 января 19:40, В мире 4 153
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 13 января 19:34, Экономика 4 159
В браузере Firefox появилась новая возможность 13 января 19:27, Технологии 4 168
В Азербайджане нашли новые виды грибов 13 января 19:15, Общество 4 486
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 13 января 19:13, Спорт 4 312
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 13 января 19:02, В мире 4 359
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 13 января 18:49, Политика 4 433
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 13 января 18:42, В мире 4 357
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 13 января 18:30, В мире 4 359
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 13 января 18:17, Политика 4 340
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 13 января 18:14, Политика 4 420
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13 января 18:12, Политика 4 467
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 13 января 18:03, В мире 4 514
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 13 января 17:56, Политика 4 418
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 13 января 17:54, В мире 4 546
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 13 января 17:52, Политика 5 571
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 13 января 17:47, Общество 4 634
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 13 января 17:40, В мире 4 488
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 13 января 17:34, В мире 5 279
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 13 января 17:32, Политика 6 657
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13 января 17:25, Культура 4 983
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 13 января 17:13, Культура 4 580
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 13 января 17:06, В мире 4 658
Иранского посла вызвали в МИД Британии 13 января 16:52, В мире 4 728
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 13 января 16:41, В мире 4 819
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 13 января 16:35, Общество 4 992
Минтруда увеличит количество электронных услуг 13 января 16:30, Экономика 4 810
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 13 января 16:23, В мире 4 884
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 13 января 16:16, Технологии 5 230
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 13 января 16:12, В мире 4 899
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 13 января 16:05, Политика 6 614
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 13 января 15:38, Azərbaycanca 5 084
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 13 января 15:28, Политика 4 962
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 13 января 15:21, В мире 5 260
В Израиле утонули несколько истребителей 13 января 15:13, В мире 5 497
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 13 января 15:05, В мире 5 224
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 13 января 15:01, Технологии 5 180
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 13 января 14:57, Общество 5 483
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО - ВИДЕО 13 января 14:55, Политика 25 832
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 13 января 14:53, Общество 5 513
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 13 января 14:43, Общество 7 151
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 13 января 14:39, В мире 5 607
Раскрыт секрет названия Xiaomi 13 января 14:35, Технологии 5 713
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 13 января 14:30, Политика 5 140
Boeing обрушит экономику США 13 января 14:25, В мире 5 421
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 13 января 14:21, Технологии 5 228
Новое правительство Испании принесло присягу 13 января 14:13, В мире 5 265
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 13 января 14:09, Технологии 5 407
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 13 января 14:05, Общество 5 890
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 13 января 14:01, В мире 5 369
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13 января 13:57, Общество 5 801
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13 января 13:54, Общество 5 452
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13 января 13:51, Экономика 5 401
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13 января 13:48, В мире 5 371
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13 января 13:44, В мире 5 530
Прогноз погоды на завтра 13 января 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13 января 13:36, Политика 5 388
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13 января 13:33, Общество 5 567
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13 января 13:30, Политика 5 344
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13 января 13:27, Политика 5 351
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13 января 13:22, Политика 5 399
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13 января 13:17, В мире 5 557
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13 января 13:13, Культура 5 634
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13 января 13:09, Политика 6 455
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13 января 13:01, Технологии 5 691
Ещё новости