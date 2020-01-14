Великобритания не ожидает дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана - заявление Джонсона

Правительство Великобритании не предвидит дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана, вызванного убийством США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймана.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы сейчас предвидим какую-то дальнейшую эскалацию напряженности".

Джонсон считает, что замена иранской ядерной сделки на новую на условиях Трампа будет отличным выходом из ситуации.