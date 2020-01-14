Visa покупает сеть Plaid за $5,3 млрд

Американская компания, оператор платежной системы Visa договорилась о покупке стартапа Plaid за $5,3 млрд.

Сеть Plaid позволяет привязывать банковские счета к мобильным приложениям, отмечается в релизе Visa, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Visa Inc. сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Plaid, сети, которая позволяет людям легко и безопасно привязать их финансовые счета к приложениям, которые они используют для управления своей финансовой жизнью. Visa суммарно выплатит $5,3 млрд за покупку Plaid", - говорится в сообщении.

Plaid позволяет привязать банковские счета к ряду приложений, в том числе Acorns, Betterment, Chime, Transferwise и Venmo.

Visa отмечает, что покупка не окажет влияния на объявленную ранее программу buy back или выплату дивидендов. Завершение сделки ожидается в течение следующих трех-шести месяцев после получения необходимых одобрений и соблюдения прочих условий.

